Предпринимателей предупредили о штрафе

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана обратилась к предпринимателям.

Как передает Day.Az, в обращении говорится, что декларации по подоходному налогу (специальные нотариусы, спортивные азартные игры, лотереи, другие соревнования и конкурсы), налогу на добавленную стоимость, акцизному налогу, дорожному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых, упрощенному налогу (представление недвижимости) и упрощенному налогу (обналичивание денежных средств) за июль должны быть представлены не позднее 20 августа.

В противном случае по каждой непредоставленной в указанный срок декларации будет применена финансовая санкция в размере 40 манатов.