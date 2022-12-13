Официальный курс маната к мировым валютам на 13 декабря

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7921 маната соответственно, сообщает во вторник Day.A со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник: