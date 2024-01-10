Отменены Правила продажи участков, на которых расположены объекты, построенные на средства физических или негосударственных юрлиц
Отменены "Правила продажи земельных участков, на которых расположены объекты, построенные за счет средств физических или негосударственных юридических лиц".
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее решение об этом подписал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Заведующему юридическим отделом минэкономики Туралу Искендерову было поручено в трехдневный срок обеспечить принятие необходимых мер для направления данного решения в министерство юстиции с целью включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики. Заведующей отделом по связям с общественностью Лейле Замановой поручено после внесения данного решения в Государственный реестр правовых актов (принимая во внимание пункт 5.5 "Положения о порядке подготовки, согласования, принятия и опубликования проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом № 2328 Президента Азербайджанской Республики от 6 октября 2023 года) обеспечить принятие необходимых мер по его опубликованию в официальном периодическом издании в течение 72 часов и размещению на информационном ресурсе Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ), а также на информационном интернет-ресурсе министерства в день его вступления в силу. Ответственному секретарю коллегии министерства экономики, заместителю начальника отдела внутреннего контроля Эльнуру Алиеву поручено обеспечить рассылку копии настоящего решения в соответствии с перечнем рассылки.
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