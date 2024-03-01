Мы сделали чистую энергию ключевой частью отношений Евросоюз-Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на пленарной сессии в рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"Южный газовый коридор также смог стать форумом для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и электроэнергии. Это невероятный результат, который доказал, насколько проект ориентирован на будущее и открыт", - сказала она.

Особо подчеркнув наличие большого потенциала возобновляемых источников энергии в Каспийском море, Кадри Симсон отметила, что Азербайджан присоединился к Европейскому Союзу и другим международным партнерам на мероприятии COP28 в поддержке глобальной инициативы по увеличению объемов возобновляемых источников энергии в три раза и удвоению энергоэффективности к 2030 году. "Эта международная инициатива соответствует четко определенной приверженности стран созданию лучших условий для международной торговли и инвестиций и ускорению энергетического перехода на национальном уровне", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.

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