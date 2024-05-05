Развеян миф о вреде популярного промышленного подсластителя

Канадский диетолог Джен Гюнтер рассказала, что кукурузный сироп промышленного производства с высоким содержанием фруктозы не опасен для печени и фигуры. Более того, по содержанию фруктозы этот продукт почти аналогичен меду, который является углеводной смесью и перерабатывается организмом сходным образом. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист по здоровому питанию объяснила, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, изготовляемый из кукурузного крахмала, часто используется при производстве популярных продуктов питания в качестве загустителя и подсластителя. Даже небольшое количество этого сиропа способно придать продукту сладкий вкус, что делает его применение экономически выгодным.

Тем не менее, несмотря на дешевизну, кукурузный сироп не опасен при употреблении в пищу. Гюнтер уточнила, что по своему составу он похож на столовый сахар. Производители утверждают, что кукурузный сироп содержит не более 55% фруктозы. Это очень близко к составу белого сахара (который на 50% состоит из фруктозы и на 50% из глюкозы) и меда (в котором 49% фруктозы).

При умеренном употреблении фруктоза не способна повысить риск развития сахарного диабета и спровоцировать накопление жира в печени. Кроме того, кукурузный сироп как отдельный продукт не связан с появлением лишнего веса. Диетолог объяснила, что негативно повлиять на фигуру и здоровье может избыток калорий, а употребление конкретных видов пищи.

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