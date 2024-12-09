Чем грозит недостаток фруктов и овощей в рационе

Ученые из Центра здорового старения мозга UNSW в Сиднее установили, что у людей, потребляющих мало фруктов и овощей, симптомы депрессии более выражены. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports (SciRep), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые анализировали связь между потреблением фруктов и овощей и симптомами депрессии у 3483 близнецов из Австралии, Дании, Швеции и США на протяжении 11 лет. Включение близнецов в исследование позволяет ученым учитывать влияние множества факторов, не связанных с диетой, благодаря высокой степени генетической схожести между парами (50-100%).

Депрессивные расстройства, по словам исследователей, значительно ухудшают качество жизни людей старше 55 лет. У таких людей часто наблюдаются повышенные уровни воспаления и окислительного стресса, а также сниженные уровни антиоксидантов по сравнению с теми, кто не страдает от депрессии.

Ученые установили, что недостаточное потребление фруктов в рамках исследования составляло в среднем 0,3 порции в день, а низкое потребление овощей - 0,5 порции в день. Под одной порцией обычно подразумевают один небольшой фрукт (например, яблоко или апельсин) весом 80 г или четыре маленьких фрукта, таких как сливы или абрикосы. Одна порция овощей - это также один средний овощ весом 80 г или примерно горсть (или четыре столовые ложки нарезанных овощей).

Исследователи пришли к выводу, что недостаток фруктов в рационе напрямую связан с ухудшением психического здоровья. Они предполагают, что причина заключается в дефиците пищевых волокон, витаминов и микроэлементов, которые являются важными для поддержания нормального функционирования мозга и борьбы с депрессией.