Розмарин поможет замедлить развитие деменции

Калифорнийские исследователи разработали стабильную форму карнозиновой кислоты, которая содержится в розмарине и шалфее. Эта форма показала улучшение памяти у мышей, имеющих модель болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Antioxidants, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Карнозиновая кислота - это природное соединение, содержащееся в розмарине и шалфее, с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Она защищает клетки мозга от повреждений, вызванных окислительным стрессом и воспалением, что играет важную роль в предотвращении развития нейродегенеративных заболеваний. В чистом виде карнозиновая кислота нестабильна, что затрудняет ее использование в медицине.

Ученые синтезировали ди-ацетилированную кислоту, которая преобразуется в активную форму в кишечнике и достигает мозга в терапевтической концентрации в течение часа. В ходе экспериментов мышам с моделью болезни Альцгеймера три раза в неделю на протяжении трех месяцев вводили это соединение или плацебо.

У животных, получавших новое соединение, наблюдалось улучшение памяти, увеличение числа синапсов в мозге и снижение уровня токсичных белков - амилоида-бета и фосфорилированного тау, которые считаются основными факторами развития болезни Альцгеймера. По словам авторов исследования, это свидетельствует о возможности восстановления когнитивных функций.

"Мы провели несколько тестов на память, и мыши, которые получали карнозиновую кислоту, показали улучшение в каждом из них. Препарат не просто замедлил ухудшение состояния, но фактически вернул память к нормальному уровню", - отметил один из авторов исследования, невролог Стюарт Липтон.

Ученые надеются, что карнозиновую кислоту можно будет использовать не только для лечения болезни Альцгеймера, но и при других воспалительных заболеваниях, таких как диабет второго типа и болезнь Паркинсона. В будущем исследователи планируют провести клинические испытания на людях.