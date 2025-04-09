Названы противопоказания к употреблению кефира

Диетологи предостерегли россиян от употребления кефира перед сном из-за возможной изжоги.

Андрей Бобровский в беседе с " Кандидат медицинских наук, диетологв беседе с " Радио 1 " заявил, что в кефире содержится аминокислота "триптофан", которая синтезирует серотонин и мелатонин. В связи с этим у некоторых людей может повыситься в организме кислотность, передает Day.Az

"У чувствительных людей прием как кефира, так и других кисломолочных продуктов может вызвать лёгкое повышение кислотности и изжогу, соответственно. Но это далеко не для всех. У некоторых людей наоборот кефир вызывает релаксацию", - объяснил он.

По его словам, нужно понимать, что часть людей не переносит кисломолочные продукты и молочные продукты, в чем и кроется вся загвоздка.

"В кефире лактозы мало, и поэтому все-таки кисломолочные более полезны, чем молочные продукты. Но если гастрит, регулярная отрыжка, то надо смотреть на жирность кефира. Потому что он может усугубить заболевание", - отметил Бобровский.