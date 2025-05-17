Проще, чем кажется: как выбрать качественный мармелад

"Вечерняя Москва" узнала у пищевого технолога одной из московских кондитерских фабрик Ларисы Алексеевой, каким должен быть хороший мармелад, передает Day.Az.

Современный жевательный мармелад появился благодаря немцу Хансу Ригелю, который работал кондитером в Бонне. Он создал вкусную сладость по новому рецепту и в новой форме. Так в 1922 году появились знаменитые мишки Haribo. Сладость продавалась по доступным ценам, поэтому быстро вошла в массы.

В нашей стране прототипом современного жевательного мармелада стал "фруктовый холодец". Это квадраты, которые посыпали сахарной пудрой и подавали к чаю. То, что мы видим на полках сейчас, - появилось в России после распада СССР, когда возить жевательный мармелад крупные международные фабрики из Европы и США.

По словам пищевого технолога Ларисы Алексеевой, лучше отдавать предпочтение максимально натуральным сладостям.