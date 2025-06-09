https://news.day.az/gurmaniya/1759038.html Пользу обезжиренного молока оценили Бразильский диетолог Марианна Алвес заявила, что многие приверженцы здорового образа жизни переходят с традиционного молока на обезжиренное, однако это решение чревато набором веса. Как передает Day.Az, пользу продукта она оценила в беседе с изданием Terra.
Пользу обезжиренного молока оценили
Бразильский диетолог Марианна Алвес заявила, что многие приверженцы здорового образа жизни переходят с традиционного молока на обезжиренное, однако это решение чревато набором веса.
Как передает Day.Az, пользу продукта она оценила в беседе с изданием Terra.
По словам Алвес, все продукты животного происхождения, в том числе и обезжиренное молоко, содержат холестерин, в последнем его действительно меньше, но все равно он никуда не девается.
Также врач предупредила, что любое молоко в большом количестве чревато набором веса. Таким образом, потребление даже обезжиренного продукта лучше ограничить, посоветовала она.
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