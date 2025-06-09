Пользу обезжиренного молока оценили

Бразильский диетолог Марианна Алвес заявила, что многие приверженцы здорового образа жизни переходят с традиционного молока на обезжиренное, однако это решение чревато набором веса.

Как передает Day.Az, пользу продукта она оценила в беседе с изданием Terra.

По словам Алвес, все продукты животного происхождения, в том числе и обезжиренное молоко, содержат холестерин, в последнем его действительно меньше, но все равно он никуда не девается.

Также врач предупредила, что любое молоко в большом количестве чревато набором веса. Таким образом, потребление даже обезжиренного продукта лучше ограничить, посоветовала она.