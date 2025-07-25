Тростниковый сахар в Coca-Cola: почему он считается менее вредным и так ли это

Президент США Дональд Трамп заявил, что для американского рынка компания Coca-Cola согласилась вернуть тростниковый сахар в свои продукты и исключить его заменители. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога Марины Макиши, какой подсластитель полезнее, передает Day.Az.

А есть ли разница?

По словам эксперта, подобная замена не несет в себе никакой пользы.

- Это как поменять шило на мыло. Это говорит в первую очередь о том, что люди, которые принимают такие решения, плохо знакомы с темой здорового питания, - сообщила она.

Диетолог объяснила, что тростниковый сахар ничем не отличается от белого. А кукурузный сироп более вредный, чем очищенный или тростниковый сахар. Это калорийный подсластитель, молекулы которого быстрее всасываются и резко поднимают уровень сахара в крови.

- Тростниковый сахар, который как бы неочищенный, в своем составе содержит тот же самый белый сахар и небольшое количество примесей. Безграмотные пропагандисты утверждают, что это якобы делает его чем-то лучше, но на самом деле это неправда. Процент этих примесей и дешевых волокон в тростниковом сахаре минимальный. И на 90 процентов это все равно тот же самый сахар. Абсолютно нет никакой разницы, что содержится в сладких газированных напитках, потому что тростниковый, очищенный сахар и кукурузный сироп наносят вред организму, - заверила Макиша.

Специалист подчеркнула, что замена очищенного сахара и кукурузного сиропа на тростниковый в США больше похожа на коммерческую игру.

- Непонятно, зачем это нужно. Возможно, Трамп лоббирует какие-то контракты. Но толку для потребителя от этой замены никакого не будет, - говорит собеседница "ВМ".