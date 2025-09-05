В кукурузе и манго нашли «усилитель» лекарств от рака

Природный пигмент зеаксантин, содержащийся в кукурузе, манго, шпинате и других овощах и фруктах, способен повышать эффективность противораковой терапии. К такому выводу пришли ученые Чикагского университета.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Эксперименты на мышах показали, что диета с высоким содержанием зеаксантина сама по себе замедляла рост опухолей. При сочетании этого вещества (в виде пищевой добавки) с ингибиторами контрольных точек иммунитета терапия становилась еще более результативной. В лабораторных условиях вещество усилило способность человеческих Т-клеток уничтожать клетки меланомы, миеломы и глиобластомы.

По словам авторов, зеаксантин стабилизирует рецепторы на поверхности Т-лимфоцитов и активирует сигнальные пути, необходимые для их полноценной работы. В отличие от многих экспериментальных средств, этот пигмент уже доступен в виде безопасной добавки для здоровья глаз, что делает его перспективным кандидатом для использования в схемах иммунотерапии.

Перед внедрением зеаксантина в клиническую практику в виде вспомогательной терапии ученым предстоит провести клинические испытания. Однако исследователи отмечают, что открытие может стать шагом к развитию "питательной иммунологии" - поиска природных соединений, способных усиливать современные методы лечения рака.