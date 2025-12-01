Врач назвала опасные последствия употребления четырех чашек кофе в день

Избыток кофе может привести к опасным последствиям для некоторых людей, предупредила врач-кардиолог Аида Магамадова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам Магамадовой, злоупотребление кофе может увеличить склонность к аритмии, спровоцировать учащенное сердцебиение и небольшое повышение артериального давления. Кроме того, этот напиток в большом количестве способен усилить симптомы гастрита и изжоги.

Помимо этого, избыток кофе также может вызывать нарушения сна и повышенную раздражительность, а также снижать концентрацию внимания. Еще одним последствием кардиолог назвала ощущение упадка сил после кратковременного подъема энергии.

"Ежедневное и регулярное употребление кофе в количестве трех-четырех чашек для большинства людей считается допустимым, однако следует понимать, что напиток оказывает многоуровневое влияние на организм", - предупредила врач.