Названы самые недооцененные доступные продукты

Полезные продукты необязательно стоят дорого, считает нутрициолог Марина Степаненко.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, доступные продукты, имеющие внушительный список полезных свойств, она перечислила в беседе с "Газетой.Ru".

Рекордсменом по полезным свойствам эксперт назвала морскую капусту. По ее словам, в 100 граммах продукта содержится суточная доза йода, также она является хорошим источником магния, калия, железа и витаминов группы В.

Еще одним недооцененным продуктом нутрициолог считает цельный горох. Она рассказала, что он богат растительным белком и клетчаткой, которая помогает контролировать уровень холестерина и сахара. Также в список вошли семена льна, насыщенные омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца, мозга и снижающими воспаление в организме.

Кроме того, нутрициолог порекомендовала есть доступную рыбу, в частности атлантическую сельдь, а также говяжью печень - ее Степаненко назвала природным мультивитаминным комплексом. По словам специалистки, именно простые и знакомые продукты могут стать основой сбалансированного и полезного рациона.