Хранение яиц в двери холодильника назвали опасным

Несмотря на удобство, не все продукты можно хранить в дверце холодильника, так как это ускоряет их прочу. Что стоит срочно переложить, "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, передает Day.Az.

Она объяснила, что в первую очередь могут испортиться молоко и яйца, если хранить их в дверце холодильника. Дело в том, что из-за постоянного открытия и закрытия двери температурный режим в этой области сохраняется хуже. Поэтому яйца и молоко лучше хранить на полке.

- Перепады температурного режима могут привести к порче продукта. Но в этом вопросе есть много нюансов. Например, какие у продукта сроки хранения. На упаковке яиц пишут дату, в которую яйца были отсортированы. А когда именно курица их снесла - неизвестно. Яйца могут портиться неравномерно: например, из всей коробки испортятся одно-два, а с остальными все будет в порядке. Это также зависит от того, когда были снесены яйца, - рассказала эксперт.

Кроме того, нередко приходится выбирать между сроком хранения и безопасностью, отметила специалист:

- Если оставить яйца грязными, то на их поверхности с большей вероятностью может оказаться сальмонелла, которая со временем проникнет внутрь яйца. При готовке (варке вкрутую или обжарке на сковородке) бактерии могут погибнуть, но риск заражения сохраняется. Если помыть яйца перед тем, как убирать в холодильник, то их срок хранения существенно сократится, но и снизится риск заражения продукта сальмонеллой.

Также Соломатина перечислила другие продукты, которые могут быть чувствительны к температурному режиму, а потому хранить их на дверце холодильника не стоит:

мясо;

фарш;

колбасу;

мягкий сыр;

кисломолочные продукты (йогурты, творожки, сырки).

- Нужно также помнить, что срок хранения сокращается у разного рода салатов. Возьмем, к примеру, оливье: огурцы, картофель, горошек, майонез, колбаса, яйца. Когда они нарезаны и смешаны, они хранятся меньше, - подчеркнула собеседница "ВМ".

Срок хранения продуктов может зависеть и от технических особенностей холодильника, и от того, как его используют, добавила эксперт.

- Например, долго ли держат дверцу открытой или быстро закрывают, какая температура установлена в самом холодильнике, в какой температуре окружающей среды он находится. Все эти условия могут влиять на то, как долго будут храниться ваши продукты, - заверила Соломатина.