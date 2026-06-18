Врач рассказала о незаменимой пользе сала

Несмотря на популярность различных суперфудов, некоторые традиционные продукты по-прежнему незаслуженно считаются вредными. Одним из них остается сало, рассказала "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина, передает Day.Az.

"Многие думают, что сало - это исключительно калории и ничего больше. На самом деле в нем содержатся жирорастворимые витамины А, D и Е, а также холин - вещество, которое участвует в работе нервной системы и печени", - рассказала Хайкина.

Говоря о составе продукта, специалист отдельно выделила содержащиеся в нем полезные жиры. Так, значительную часть жиров в сале составляет олеиновая кислота - мононенасыщенная жирная кислота, благодаря которой так ценится оливковое масло. При этом его стоимость значительно ниже, чем у популярного масла.

"Поэтому современные специалисты давно отказались от идеи, что любой животный жир автоматически вреден для здоровья", - объяснила врач.

Кроме того, по словам нутрициолога, сало способно надолго обеспечивать чувство сытости. Жиры перевариваются медленнее, благодаря чему хорошо насыщают. Небольшой кусочек сала с овощами или цельнозерновым хлебом часто помогает дольше не вспоминать о еде, чем сладкий перекус с аналогичной калорийностью.

"Именно поэтому проблема обычно не в самом сале, а в его количестве. Но будем честны, даже самые заядлые любители сала не смогут съесть столько, чтобы набрать даже один лишний килограмм", - подчеркнула специалист.

Отдельно врач прокомментировала распространенные опасения, связанные с холестерином.

"Уровень холестерина в крови зависит не только от продуктов, а еще от веса, физической активности, генетики и общего качества питания. И если эти пункты в порядке, то от сала не будет никакого вреда. Если же хотя бы в одной части этих пунктов у вас проблемы, то, скорее всего, холестерин уже повышен. Так что сам по себе кусочек сала не делает человека кандидатом в кабинет кардиолога", - отметила Хайкина.

Вместе с тем эксперт напомнила, что даже полезный продукт требует умеренности.

"Как и любой продукт, сало перестает быть полезным, когда его становится слишком много. Одно дело - 20-30 г в день. Совсем другое - регулярные застолья с салом, колбасой, шашлыком и алкоголем. В таких ситуациях проблему создает уже не сало, а избыток калорий в целом", - предупредила врач.