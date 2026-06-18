У сахарной диеты нашли необратимый эффект для памяти

Ученые из Технологического университета Сиднея выяснили, что ухудшение памяти, вызванное питанием с высоким содержанием сахара, может частично снижаться при переходе на более здоровую диету, но не восстанавливается полностью. Результаты систематического обзора и метаанализа опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience (NutriNeuro), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование основано на анализе 27 доклинических исследований на мышах и крысах, в которых изучалось влияние диеты с высоким содержанием сахара и жиров на когнитивные функции. Ученые оценивали, как переход от нездорового рациона к более сбалансированному питанию влияет на память, мотивацию и поведенческие реакции.

Анализ показал, что перевод животных на более здоровую диету действительно улучшал показатели памяти по сравнению с теми, кто продолжал питаться продуктами с высоким содержанием сахара и жиров. Однако восстановление оказалось неполным: когнитивные функции не возвращались к уровню животных, которые никогда не получали "нездоровую" диету.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при замене диеты с высоким содержанием жиров. В этих случаях память заметно улучшалась. Однако при рационе с высоким содержанием добавленного сахара или сочетании сахара и жиров восстановление когнитивных функций было значительно слабее или отсутствовало.

По словам авторов, особенно уязвимой к таким изменениям оказалась работа гиппокампа - области мозга, отвечающей за память и обучение. Именно с его нарушениями ранее связывали влияние "сахарной" диеты и снижение когнитивных функций.

Исследователи отмечают, что улучшение рациона в любом случае положительно влияет на мозг, однако длительное потребление большого количества сахара может оставлять стойкие последствия для памяти. По их словам, это указывает на важность профилактики, а не только последующего изменения питания.

Ученые подчеркивают, что результаты получены на животных моделях, однако они согласуются с данными о связи между высоким потреблением сахара и ухудшением функций гиппокампа у людей.