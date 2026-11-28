Сделать не так - и в самой Болонье, на родине блюда, его не признают.

Термин "спагетти болоньезе" так устоялся в кулинарном языке, что мало кто задумывается о его правильности. Длинные макароны, густой мясной соус, немного тертого сыра - вот вам и классика итальянской кухни. Только вот в самой Болонье к такому сочетанию относятся с большим подозрением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, историк кулинарии Лука Чезари рассказал The Guardian, что местные жители не признают блюдо, прославившее их город на весь мир.

В Болонье мясное рагу подают с тальятелле - длинной плоской яичной пастой. Ее слегка шероховатая поверхность хорошо удерживает соус.

"Тальятелле (вид лапши) делают из твердых сортов пшеницы и при варке не требуют ничего кроме воды и соли. Некоторые добавляют оливковое масло в воду, чтобы паста не слиплась, но, насколько я знаю, итальянцы так не делают", - рассказывали кулинары "Едим Дома".

Предубеждение по отношению к спагетти у болонцев настолько серьезное, что в 2019 году тогдашний мэр Вирджинио Мерола собирал фотографии спагетти болоньезе из зарубежных ресторанов и возмущался, что его город известен "неправильным" блюдом.

Если разбираться в истории блюда, то получится отследить "точку невозврата". В 1891 году кулинар Пеллегрино Артузи опубликовал рецепт макарон по-болонски с телятиной, панчеттой, луком, морковью и бульоном, но без помидоров. Рагу подавали с маккерони, разновидностью пасты, название которой в разные эпохи относилось к различным формам изделий.

А спустя 7 лет один из отелей Турина запустил рекламу конкретно спагетти по-болонски, и в этом виде паста распространилась за пределами Италии. Сухие спагетти иностранцам было гораздо проще достать, чем свежую яичную пасту.