Apple растоптала надежды Intel

Apple, несколько лет закупавшая беспроводные модемы для части своих смартфонов у Intel, не станет покупать у чипмейкера комплектующие с поддержкой связи 5G для моделей 2020-го года. Об этом, пишет издание Calcalist, производитель iPhone уже уведомил партнера, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как утверждает Calcalist, решение Apple заставило Intel прекратить разработку этого модемного чипа - предполагалось, что компания из Купертино станет его ключевым покупателем, оснастив этим компонентом под кодовым названием Sunny Peak свои первые смартфоны с поддержкой сетей 5G.

Тем не менее, полностью от надежды продавать Apple 5G-радиомодули в Intel отказаться не готовы. Компания намерена улучшить свои продукты и вновь попытаться убедить Apple закупать их в 2022-м году.

Представитель Intel не подтвердил и не опроверг эту информацию в ответ на запрос The Verge, отметив, что на период с 2018-го по 2020-й планы Intel в области 5G и основные покупатели такой продукции остаются неизменными. "Мы остаемся привержены нашим планам и проектам в области 5G", - сказали в пресс-службе чипмейкера.

Месяцем ранее Bloomberg сообщал, что по информации аналитика Northland Гаса Ричарда, Apple намерена отказаться от закупок продукции Intel, вместо этого сделав ставку на тайваньского разработчика чипов MediaTek. Ко всему этому стоит добавить еще более ранние слухи, что Apple откажется от интеловских центральных процессоров в ноутбуках MacBook (по крайней мере, в некоторых моделях), начиная с 2020-го года.

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