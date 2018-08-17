Motorola выпустила дешевую копию iPhone X

Компания Motorola выпустила новый смартфон Motorola P30. Модель стала первой в линейке компании с вырезом дисплея в стиле iPhone X, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Внешне смартфона очень похож на iPhone X как с фронтальной части, так и с тыльной. Motorola P30 получила в корпус со стеклянными панелями, двойную фотокамеру (16+5 МП) расположена в верхнем левом углу.

Однако у смартфона есть и оригинальное решение - логотип Motorola на задней панели выполняет роль сканера отпечатков пальцев.

Motorola P30 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2246 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Модель использует процессор среднего ценового уровня Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти с возможностью расширения картами памяти microSD. Аккумулятор обладает объемом 3000 мАч.

Дополнительно смартфон поддерживает две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, а заряжается через порт USB Type-C. Размеры составляют 155,8 х 75,9 х 7,7 мм, а вес - 170 граммов. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 4.0.

Motorola P30 предлагается в трёх цветовых вариантах - белом, чёрном и градиентном. Цена составит 303 доллара США за версию с 64 ГБ и 360 долларов за 128 ГБ. Продажи стартуют только в сентябре.

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