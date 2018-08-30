Intel обновила ультрабучные процессоры со встроенной поддержкой Wi-Fi

Корпорация Intel представила новые экономичные чипы 8-го поколения для ультрабуков, объединяющие в себе центральный процессор и контроллер Wi-Fi c гигабитной пропускной способностью. Анонс сделан в преддверии выставки IFA в Берлине, где наверняка будут представлены новые ноутбуки на этих чипах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Три новинки получили кодовое имя Whiskey Lake, еще три - Amber Lake. В первом случае речь идет о процессорах с термопакетом 15 ватт: четырехъядерных i5-8265U (1,8-4,6 ГГц) и i7-8565U (1,6 - 3,9 ГГц) и двухъядерном i3-8165U. Все они поддерживают работу с памятью DDR4 на частоте 2400 ГГц и LPDDR3 на 2133 МГц.

Поскольку речь идет лишь о небольшом апгрейде аналогичных прошлогодних чипов Kaby Lake Refresh, новые процессоры не содержат исправлений уязвимостей Meltdown и Spectre на аппаратном уровне, отмечает Ars Technica.

В Intel говорят, что новые чипсеты позволят устройствам с ними работать без подзарядки до 16 часов, а также передавать данные в совместимых сетях Wi-Fi на скоростях более гигабита в секунду. Интегрированный контроллер позволяет дополнительно сэкономить энергию и устанавливает соединения по стандарту 802.11ac на частоте 160 МГц.

USB-контроллер новых чипов теперь "понимает" вторую ревизию протокола USB 3.1, то есть теоретический лимит скорости передачи данных по нему увеличился с 5 до 10 гигабит в секунду. Также чипсет включает встроенный контроллер Ethernet и аудиоконтроллер.

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