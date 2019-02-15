Три дня без подзарядки - назван смартфон с самой высокой автономностью
Бюджетник от Motorola в тесте на автономность продержался без подзарядки почти вдвое дольше, чем iPhone XR.
Moto G7 Power стал смартфоном с самым долгим временем работы без подзарядки. Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщают эксперты PhoneArena.
Они протестировали 11 смартфонов, поставив одинаковую яркость экрана и запустив на них одни и те же приложения. Moto с отрывом стал лидером.
Смартфон продержался 20 часов и 8 минут. На втором месте с серьёзным отставанием разместился iPhone XR - 11 часов и 1 минута. На третьем расположился OnePlus 6T с 9 часами и 52 минутами. Далее соответственно идут iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS, Google Pixel 3, Galaxy S9+, Google Pixel 3 XL, Galaxy S9 и LG V40 ThinQ.
Moto G7 Power получил аккумулятор на 5000 мАч. Он способен работать без подзарядки в течение трёх дней. Это смартфон среднебюджетного сегмента, он стоит всего 250 долларовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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