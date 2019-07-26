Разработчики WhatsApp работают над обновлением десктопной версии мессенджера, которой можно будет пользоваться, не имея смартфона рядом. По сообщению твиттер-блога WABetaInfo, это станет возможным благодаря "новой многоплатформенной системе", на которой будет построено приложение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эта же система позволит подключать одну учетную запись WhatsApp к разным устройствам. Например, владельцы iPad смогут пользоваться мессенджером (когда клиент выйдет на планшетах Apple), не удаляя его с айфона, и использовать тот же аккаунт на iOS и Android. Время запуска новой функции не уточняется.

Веб-версия WhatsApp вышла в 2015 году. Без смартфона, подключенного к интернету, пользоваться ей нельзя. Для активации приложения нужно перейти по адресу web.whatsapp.com, открыть приложение на смартфоне, в меню выбрать WhatsApp Web и сканировать отображаемый на экране компьютера QR-код.

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