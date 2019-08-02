Похоже, в отношениях США и китайской компании Huawei действительно наступила оттепель, как и обещал президент Дональд Трамп. По крайней мере, один из крупных поставщиков - Intel - уже возобновил сотрудничество с Huawei, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Напомним, после введения санкций компания Intel отказалась поставлять Huawei комплектующие от гаджетов. Но теперь генеральный директор Intel Роберт Свон (Bob Swan) подтвердил журналистам, что во втором квартале компания возобновила поставки.

В первую очередь, это процессоры для ноутбуков. Представители Intel говорят, что действовали в рамках законодательства и обратились за разрешением к правительству США. Власти разрешили продавать чипы "общего назначения", которые не должны представлять угрозы для национальной безопасности страны.

Кроме того, Трамп обещает "в надлежащие сроки" рассмотреть и другие запросы Intel на продажу своей продукции.

Напомним, около недели назад суббренд Huawei Honor представил ноутбук MagicBook Pro с процессорами Intel Core 8-го поколения.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!