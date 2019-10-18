Представители бренда Motorola (принадлежит китайской Lenovo) пригласили прессу на презентацию нового устройства, которая пройдёт в Лос-Анджелесе 13 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В приглашении сказано о "долгожданном показе изобретённой заново легенды".

Кроме того, используется игра слов с глаголом "flip" - "щёлкать, слегка ударять" или "внезапно взволноваться", который также входит в обозначающее в английском языке телефоны-раскладушки словосочетание "flip phone".

О намерении Motorola перевыпустить телефон-раскладушку Razr из начала 2000-х СМИ сообщили ещё в январе. Предположительно, модель 2019 года оснастят 6,2-дюймовым дисплеем (876x2142 пикселей), который сможет складываться пополам благодаря гибкой секции по центру. Патент на такую конструкцию фирма подала в декабре 2018-го. В документе бренд Razr нигде не упоминается, однако схематические рисунки указывают на сходство с предшественником, включая откидывающуюся крышку и узнаваемый толстый "подбородок".

С внешней стороны, на верхней секции, расположится еще один, вспомогательный экран (600x800 пикселей). Нам нем, вероятно, будут высвечиваться время, уведомления и другая информация. Внутрь Razr 2019 могут установить чип среднего уровня Snapdragon 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, а также батарею емкостью 2730 мАч.

Также появлялись слухи, что смартфон-раскладушка выйдет в декабре этого или январе следующего года, а его цена, предположительно, составит €1500.

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