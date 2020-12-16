https://news.day.az/hitech/1298957.html В работе Telegram произошел масштабный сбой
В работе Telegram произошел масштабный сбой
В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Как сообщается на сайте Downdetector, пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе Telegram около 16:00, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным Downdetector, с проблемами в работе мессенджера столкнулись в основном пользователи из Европы.
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