В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Как сообщается на сайте Downdetector, пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе Telegram около 16:00, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Downdetector, с проблемами в работе мессенджера столкнулись в основном пользователи из Европы.