TikTok обвинили в сборе личных данных детей

Бывший уполномоченный по правам детей Великобритании Энн Лонгфилд подала иск к компании TikTok, обвинив электронную платформу в незаконном сборе личных данных несовершеннолетних пользователей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Guardian.

Бывший детский омбудсмен утверждает, что приложение нарушает законы Соединенного Королевства и стран Содружества о защите личных данных несовершеннолетних.

В иске говорится, что TikTok использует личную информацию детей, не предупреждая об этом надлежащим образом и не ставя в известность родителей несовершеннолетних пользователей.

По правилам площадки, регистрироваться на платформе могут подростки старше 13 лет. Однако в 2020 году Ofcom (регулятор в области вещания) обнаружил, что 42% британских детей в возрасте от восьми до 12 лет используют TikTok.

По мнению Лонгфилд, только в Великобритании от незаконного сбора данных могли пострадать более 3 млн 500 тыс. подростков.

Лонгфилд намерена остановить процесс сбора личной информации и добиться ликвидации полученных данных. Кроме того, она претендует на значительную материальную компенсацию.

В администрации социальной сети обвинения сочли безосновательными.

"Конфиденциальность и безопасность являются главными приоритетами для TikTok, и у нас есть надежные процессы и технологии, которые помогают защитить всех пользователей, в частности подростков", - отреагировали в компании.

В TikTok подчеркнули свое намерение защищаться в суде.