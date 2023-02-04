Запакованный iPhone первого поколения выставили на продажу за $50 тысяч

На аукционной площадке LCG Auctions выставили нераспакованный iPhone 2007 года, за который планируют выручить более $50 тыс. Об этом сообщает портал Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что владелица первого iPhone Карен Грин получила его в качестве подарка в 2007 году, однако так и не воспользовалась им, так как смартфон работал лишь с оператором AT&T, в то время как Грин была клиентом другой сети.

В 2019 году девушка оценила свой смартфон в $5 тыс., но решила придержать его, пока цена на него не станет еще выше. Теперь Грин надеется выручить с продажи iPhone минимум $50 тыс., чтобы вложить их в собственный бизнес.

iPhone первого поколения, известный также как iPhone 2G, был представлен 9 января 2007 года и поступил в продажу в США только 29 июня того же года.