Создатели Hitman объявили о разработке новой игры

Студия IO Interactive, известная по сериям Hitman, и Kane & Lynch, объявили о разработке новой игры. Сообщение об этом появилось в официальном блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На текущий момент о проекте известно крайне мало. По словам разработчиков, они работают над онлайн-игрой в жанре RPG и в фэнтезийном сеттинге. Также IO Interactive опубликовала арт к игре, на котором изображено трио выходящих из пещеры искателей приключений. Группа существ на картинке состоит из человека-мага, эльфа в легких доспехах и грузного гнома с молотом и щитом.

"Мы отправляемся в новое приключение! То, которое расширит наш творческий потенциал, наши возможности и, в некотором смысле, индивидуальность. Мы строим новый мир, новую интеллектуальную собственность -фэнтезийную ролевую онлайн-игру", - написали разработчики.

О том, когда может выйти новая игра и на каких платформах, в IO Interactive не сообщили.