Цукерберг анонсировал новую функцию WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится функция, позволяющая сохранить "исчезающие после прочтения" сообщения путем длинного нажатия на послание. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О нововведении сообщил глава Meta, владеющей WhatsApp, Марк Цукерберг. Если получатель решит сохранить сообщение, отправитель получит соответствующее уведомление. Во всплывающем окне он сможет выбрать - разрешить собеседнику сохранение или все-таки удалить послание после истечения таймера. Как следует из заявления компании, это позволит отправителю накладывать "вето" на попытки адресата распоряжаться полученным сообщением.

Возможность отправлять "исчезающие сообщения" появилась в WhatsApp в конце 2020 года. Пользователь может включить ее в настройках любого чата.