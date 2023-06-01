https://news.day.az/hitech/1569496.html Власти Китая оштрафовали Apple - ВИДЕО
Власти Китая оштрафовали Apple - ВИДЕО
Как пишет газета Global Times, Китай оштрафовал Apple на $28 тыс. за обман пользователей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, компания рекламировала новый MacBook Air как самый быстрый.
Однако с таким утверждением китайцы не согласны. На момент выхода ролика были выпущены более быстрые процессоры. По мнению властей, такие "уловки" нарушают требования закона о рекламе в КНР.
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