Власти Китая оштрафовали Apple

Как пишет газета Global Times, Китай оштрафовал Apple на $28 тыс. за обман пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, компания рекламировала новый MacBook Air как самый быстрый.

Однако с таким утверждением китайцы не согласны. На момент выхода ролика были выпущены более быстрые процессоры. По мнению властей, такие "уловки" нарушают требования закона о рекламе в КНР.