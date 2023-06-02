Польша заинтересована в партнерстве с Азербайджаном в сфере инноваций

Польша, будучи лидером по инвестициям в стартапы в Европе, заинтересована в продолжении сотрудничества с азербайджанскими партнерами и развитии проектов, подобных V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB).

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски в ходе мероприятия на тему "Гранд-финал V4-Azerbaijan Tech Bridge"

"Сочетание потенциала развивающихся и начинающих инвесторов с устоявшимся потенциалом европейских экономик может привести к интересным и инновационным проектам. Данный проект, который является многосторонней инициативой, направлен на преодоление трудностей и создание новых технологических и промышленных решений с конкурентными преимуществами", - сказал он.

Отметим, что проект V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) был инициирован посольством Республики Польша в Баку и получил финансирование от Международного Вышеградского (V4) фонда.

Инициатива реализуется с февраля 2022 года консорциумом в составе Startup Hub Poland Foundation (Польша, лидер проекта), AI Startup Incubator (Чехия), StartITup Győr (Венгрия), CIVITTA (Словакия) и IdealHub Innovation and Technology Center (Азербайджан), с рядом поддерживающих азербайджанских партнеров, включая Агентство инноваций и цифрового развития (IDDA) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Цель 18-месячного проекта заключается в установлении и укреплении сотрудничества между Вышеградской группой (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) и Азербайджаном в сфере инноваций путем установления связей между участниками экосистемы стартапов, такими как инновационные центры, частные инвесторы, венчурные фонды и корпорации из ЕС.