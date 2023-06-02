https://news.day.az/hitech/1570127.html Раскрыта дата выхода самого дорогого смартфона Xiaomi
Раскрыта дата выхода самого дорогого смартфона Xiaomi
Представленный в Китае в апреле Xiaomi 13 Ultra покажут для глобального рынка 7 июня. Отсчет презентации появился на Гонконгском сайте компании, передает Day.Az.
Согласно многочисленным утечкам, стоимость смартфона может оказаться самой высокой в истории компании на глобальном рынке. Ожидается, что в Европе Xiaomi 13 Ultra будет предлагаться по цене от €1,3 или €1,5 тыс.
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