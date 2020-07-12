Первая в мире вакцина от COVID-19 завершила испытания в России

В России успешно завершились клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса, ученые подтвердили ее безопасность для человека. Об этом говорит директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - объявил Тарасов.

По его словам, первая группа добровольцев, испытавших вакцину, будет выписана из-под наблюдения уже 20 июля.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний вуза Александр Лукашев в свою очередь заявил, что безопасность разработки полностью подтверждена учеными, проблем со здоровьем у испытуемых не наблюдается.

"Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке", - сказал Лукашев.

18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.