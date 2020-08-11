Вейпы способствуют распространению коронавируса среди молодежи

Медики из Стэнфордского университета (США) проследили за распространением SARS-CoV-2 среди американской молодежи и пришли к выводу, что молодые люди в 5-7 раз чаще заражались коронавирусом, если они употребляли вейпы или комбинировали их с обычными сигаретами.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Стэнфордского университета со ссылкой на статью в Journal of Adolescent Health. Ученые предполагают, что это может быть связано с уникальным характером повреждений легких, вызываемых вейпами.передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Молодые люди и подростки верят в то, что их возраст защищает их от заражения COVID-19, однако собранные нами данные показывают, что это не так для тех, кто употребляет вейпы. Это же касается и тех, кто курит и обычные, и электронные сигареты, причем риск повышается очень сильно во всех случаях", - заявила медик из Стэнфордского университета Шивани Гайха, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В последние три года из-за широкого распространению вейпов среди курильщиков медики и биологи начали активно интересоваться, обладают ли электронные сигареты теми плюсами, которые им приписывают их создатели. При этом специалисты сравнили негативные качества вейпов со свойствами обычных сигарет и изучили уникальные негативные характеристики, не свойственные классическим табачным изделиям.

Как показали эти исследования, табачный дым опаснее для здоровья легких и всего тела человека, однако пар электронных сигарет тоже представляет угрозу для жизни людей. Химики и биологи выяснили, что их испарения содержат различные токсины, канцерогены и другие вещества, которые не только повышают вероятность развития рака легких, но и делают стенки артерий и вен более ломкими.

Гайха и ее коллеги, изучая различные факторы риска, способствующие распространению коронавируса среди американской молодежи, открыли еще один опасный побочный эффект, связанный с употреблением вейпов. В мае 2020 года ученые провели серию социологических опросов среди американских девушек и юношей, перенесших коронавирусную инфекцию, и их здоровых сверстников, а также изучили характерные для них вредные привычки и хронические болезни. В общей сложности в этом исследовании приняли участие свыше четырех тысяч подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет.

Анализируя полученные данные, ученые заметили, что подростки и молодые люди, ежедневно употреблявшие вейпы, в пять раз чаще заражались коронавирусом и испытывали характерные симптомы болезни, чем остальные участники исследования. Параллельное употребление табачных и электронных сигарет повышало эту вероятность в семь раз. В этом отношении вейпы не уступали и чаще превосходили другие известные факторы риска, в том числе ожирение и диабет. По этой причине ученые рекомендуют молодежи, а также взрослым людям перестать употреблять подобные продукты.