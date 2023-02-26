Врач назвал основные причины потери вкуса и обоняния

Основные причины нарушений вкусовых ощущений перечислил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, потеря вкуса и обоняния обычно происходят одновременно, часто это случается из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Полное отсутствие вкусовых ощущений бывает редко, в основном встречается сниженный вкус и искаженный, когда кислое принимается за горькое", - отметил ведущий.

Он рассказал, что некоторые заболевания могут лишить человека обоняния за день, а иногда это может происходить постепенно. К искажению запахов и вкусов приводят железодефицитная и В12-дефицитная анемии, гипотериоз, сахарный диабет, синдром "горящего рта", болезни Альцгеймера и Паркинсона, невралгия черепных нервов, психические расстройства, грибковые поражения во рту, синдром Шегрена и инсульт.

Нарушения вкусовых ощущений также могут произойти из-за чрезмерного употребления продуктов с глутаматом натрия, предупредил врач.