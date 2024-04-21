Обнаружены пять разновидностей болезни Альцгеймера

Группа нейробиологов и специалистов по нейродегенеративным заболеваниям из Нидерландов, США, Бельгии, Великобритании и Швеции обнаружила, что болезнь Альцгеймера может иметь несколько разновидностей. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Aging, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предыдущие исследования показали, что люди, у которых развивается болезнь Альцгеймера, имеют различия в уровнях белка в спинномозговой жидкости по сравнению с людьми без этого заболевания. Теперь ученые выяснили, что различия в уровне белка наблюдаются среди пациентов с деменцией.

Было проанализировано содержание 1058 белков в спинномозговой жидкости 419 пациентов и 187 добровольцев из контрольной группы. Были выявлены закономерности, указывающие на существование пяти различных типов болезни Альцгеймера. У одних пациентов наблюдались изменения в уровне белков, связанных с гиперпластичностью, у других - белков, связанных с врожденной иммунной активацией, регуляцией РНК, функцией сосудистого плетения или гематоэнцефалического барьера.

Отмечается, что каждый из подтипов также имеет уникальный генетический профиль. Авторы работы предполагают, что, если болезнь Альцгеймера имеет пять основных типов, это может объяснять, почему до сих пор не было обнаружено эффективных методов лечения, поскольку для каждого подтипа может потребоваться своя терапия.