Назван неочевидный признак алкогольной зависимости

Люди, регулярно страдающие изжогой, чаще сталкиваются с расстройством, связанным с употреблением алкоголя. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сент-Луиса, проанализировав медицинские данные более 350 тысяч пациентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты анализа опубликованы в Journal of the American Board of Family Medicine (ABFM).

Ученые обнаружили, что у людей с диагнозом "гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь" (ГЭРБ) риск развития алкогольной зависимости в течение двух лет выше на 18 процентов, чем у тех, кто не страдает изжогой. Наиболее выраженная связь наблюдалась у пациентов младше 58 лет, независимо от пола.

Авторы считают, что такие результаты должны изменить подход к профилактике: врачи первичного звена, регулярно наблюдающие пациентов с ГЭРБ, могут использовать частую изжогу как повод для раннего скрининга и помощи при алкогольной зависимости. "Если мы знаем, что эти пациенты в группе риска, стоит начать задавать правильные вопросы и предлагать поддержку раньше", - отмечает руководитель исследования доктор Кимберли Шиль.