Назван простой способ снизить риск деменции для пожилых

Ученые из Австралии выяснили, что пожилые люди, которые часто слушают музыку или играют на музыкальных инструментах, реже сталкиваются с деменцией. Работа опубликована в журнале International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные почти 11 тысяч участников проекта ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) - людей старше 70 лет без признаков когнитивных нарушений на момент начала исследования. За ними наблюдали в среднем 4,7 года, оценивая образ жизни и состояние памяти.

Примерно через три года участникам задали вопросы о частоте музыкальной активности - насколько часто они слушают музыку или играют на инструментах. Оказалось, что те, кто "всегда" слушал музыку, имели на 39% меньший риск развития деменции и на 17% меньший риск умеренного когнитивного снижения по сравнению с теми, кто делал это редко или никогда. Участники, которые регулярно играли на музыкальных инструментах, демонстрировали на 35% меньший риск деменции, хотя значимой связи с более лёгкими нарушениями выявлено не было. Те, кто сочетал оба вида музыкальной активности, также имели заметно более низкий риск как деменции, так и когнитивного ослабления.

Интересно, что уровень образования усиливал защитный эффект. У людей с 16 и более годами обучения постоянное прослушивание музыки снижало риск деменции на 63%, тогда как у участников с 12-15 годами образования подобная связь не наблюдалась.

Ученые планируют продолжить работу, чтобы определить, какие формы музыкальной активности оказывают наибольшее влияние и можно ли использовать музыку как часть профилактических программ против деменции.