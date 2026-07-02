Названа операция, нарушающая работу кишечника

Удаление предракового полипа из толстой кишки не возвращает микробиом кишечника в "безопасное" состояние: спустя 12 лет после процедуры состав кишечных бактерий у таких пациентов остается нарушен и напоминает профиль, характерный для развитого колоректального рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, к такому выводу пришли ученые Гарвардской школы общественного здоровья, опубликовав результаты в Cell Host & Microbe.

Первый автор работы Ана Ногаль и эпидемиолог Мингьян Сон сравнили микробиом кишечника у 354 женщин, которым 12 лет назад удалили аденому (предраковый полип), с микробиомом 354 женщин без истории полипов. Выяснилось, что в первой группе отличаются по численности 31 вид микроорганизмов. Причем характер отклонений соответствует тому, что наблюдается у пациентов с уже развившимся колоректальным раком, - а не просто "промежуточному" состоянию.

Колоректальный рак занимает третье место среди онкологических заболеваний по частоте и смертности в мире. Считалось, что эндоскопическое удаление аденом - стандартная профилактическая процедура - устраняет не только механический, но и биологический риск: нормализует среду, в которой могли бы расти новые полипы. Новые данные ставят это допущение под сомнение.

Авторы предполагают, что кишечный микробиом может быть самостоятельным фактором онкологического риска, не зависящим от наличия полипов. Если это так, стандартный скрининг следует дополнить оценкой состава микробиома. Потенциально это откроет возможность для новых профилактических стратегий - например, коррекции бактериального состава кишечника у людей с повышенным онкологическим риском.