Ученые нашли слабое место трех опасных кишечных бактерий

Исследователи обнаружили общую уязвимость сразу у нескольких опасных кишечных бактерий - ферменты, которые они используют для прорыва защитного слизистого барьера кишечника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это открытие может стать основой единой вакцины против самых распространенных инфекционных диарей, - показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Энтеротоксигенная кишечная палочка ETEC - главный возбудитель "диареи путешественников" - и бактерия Shigella вместе ответственны за сотни миллионов кишечных инфекций в год и остаются ведущими причинами детской смертности в развивающихся странах. Несмотря на десятилетия исследований, эффективных вакцин против них до сих пор нет: главная проблема - высокая вариабельность поверхностных белков, против которых обычно и направлены прививки.

Группа Джеймса Флекенштайна из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе совместно с коллегами из Университета Миссури обнаружила, что ETEC, Shigella и ряд других патогенов используют три родственных фермента-муциназы - EatA, SepA и Pic, - чтобы расщеплять белки кишечной слизи (муцин) и прокладывать путь к клеткам эпителия. Муциназы - это ферменты, разрушающие защитный слизистый барьер кишечника.

Главный автор Дэвид Бакли применил криоэлектронную микроскопию - метод, при котором молекулы мгновенно замораживаются и снимаются в мельчайших деталях. Выяснилось, что все три фермента имеют общий активный участок. Антитела, выделенные у пациентов с инфекцией ETEC в Бангладеш, способны блокировать все три фермента сразу, нейтрализуя способность бактерий преодолевать слизь.

По словам Флекенштайна, именно этот первый шаг - прорыв через слизь - нужно заблокировать: "Если мы остановим заражение на этом этапе, у нас есть шанс предотвратить болезнь до того, как она начнется". Общая вакцина на основе EatA могла бы одновременно защищать от ETEC и Shigella.