Назван неочевидный признак повышенного риска ранней смерти

Исследователи из Университета Ёнсе обнаружили, что трудности с выполнением бытовых дел могут быть связаны с двукратным риском преждевременной смерти, в то время как симптомы депрессии объясняют около 16% этой взаимосвязи. Результаты опубликованы в журнале GeroScience (GS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании использовались данные 6033 жителей Южной Кореи в возрасте от 45 лет. С 2006 по 2014 год участники сообщали, насколько им нужна помощь в выполнении 10 так называемых инструментальных видов повседневной деятельности. К ним относятся приготовление пищи, стирка, пользование транспортом, управление финансами и прием лекарств - навыки, необходимые для самостоятельной жизни.

У большинства участников - 5757 человек, или 95,4% - ограничения оставались незначительными. В группе из 276 человек они постепенно усиливались: средний показатель по 20-балльной шкале вырос с 1,8 до 7,3 за восемь лет.

Затем исследователи оценили симптомы депрессии и отследили смертность участников вплоть до 2024 года. В группе с нарастающими ограничениями умерли 187 человек из 276, тогда как среди участников со стабильными незначительными ограничениями - 1067 из 5757.

После учета возраста, хронических заболеваний, дохода, физической активности и исходных навыков самообслуживания исследователи выявили примерно двукратное увеличение риска смерти у людей с ухудшающейся самостоятельностью.

При этом авторы подчёркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь. Возрастающие трудности могут быть связаны с заболеваниями, физической слабостью или другими проблемами со здоровьем, которые одновременно повышают риск смерти. Симптомы депрессии также могут быть как следствием снижения самостоятельности, так и фактором, предшествующим этому.