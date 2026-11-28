Боль в груди, одышка и учащенное сердцебиение могут быть симптомами не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и гастроэзофагеального рефлюкса, пневмонии, межреберной невралгии и панических атак.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказала ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Луиза Алиева.

"Одной из распространенных причин боли за грудиной, не связанных с сердцем, являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) возникает жжение за грудиной, которое можно спутать с проявлениями ишемической болезни сердца. Похожую боль способен вызывать и спазм пищевода. При желчной колике неприятные ощущения иногда распространяются на спину, правое плечо и правую половину грудной клетки", - объяснила доктор.

Симптомы, напоминающие сердечные заболевания, встречаются и при патологиях дыхательной системы. Пневмония, плеврит и тромбоэмболия легочной артерии могут сопровождаться болью в груди, одышкой и учащенным сердцебиением. При этом некоторые из этих состояний, в частности тромбоэмболия легочной артерии и спонтанный пневмоторакс, опасны для жизни и требуют экстренной медицинской помощи.

"Еще одна возможная причина дискомфорта в грудной клетке - заболевания опорно-двигательного аппарата. Воспаление реберных хрящей, мышечные спазмы, межреберная невралгия и патологии позвоночника могут вызывать боль, похожую на сердечную. Как правило, она усиливается при движении, поворотах туловища, глубоком вдохе или надавливании на определенный участок грудной клетки. Однако такие особенности сами по себе не позволяют исключить проблемы с сердцем", - заметила Алиева.

При впервые возникшей необъяснимой боли или давлении в груди, особенно в сочетании с одышкой, холодным потом, выраженной слабостью, головокружением или потерей сознания, необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Внезапная выраженная одышка также требует экстренной оценки, даже если боли нет.