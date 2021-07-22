Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию детсада-яслей на 200 мест в Нафталане

22 июля в городе Нафталан был сдан в эксплуатацию детсад-ясли на 200 мест.

Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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