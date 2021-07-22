https://news.day.az/officialchronicle/1363854.html Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию детсада-яслей на 200 мест в Нафталане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию детсада-яслей на 200 мест в Нафталане - ФОТО
22 июля в городе Нафталан был сдан в эксплуатацию детсад-ясли на 200 мест.
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре