Президент Ильхам Алиев: Для удобного проезда в Кяльбаджар из Гейгеля прокладывается дорога через перевал Омар

Для удобного проезда в Кяльбаджар из Гейгеля прокладывается дорога через перевал Омар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Вторая после энергетического сектора важная сфера - дорожная инфраструктура. Посмотрите, какая работа была проделана за восемь месяцев и в этой области. Прокладывается автодорога Барда-Агдам, можно сказать, в сентябре завершится асфальтирование дороги Победы. Дороги Победы никогда не было. Эту дорогу, проходящую через ущелья, горы, леса, необходимо было открыть, проложить грунтовую, а затем асфальтовую дорогу. Мы делаем это всего за 8-9 месяцев. Параллельно прокладывается магистраль Физули-Шуша, дорога Горадиз-Агбенд, это - 4-6-полосная дорога. Прокладывается дорога Зангилан-Губадлы-Лачин. Это тоже очень важная дорога. Дороги Физули-Гадрут, Физули-Джебраил - повсюду идет напряженная работа. Для удобного проезда в Кяльбаджар из Гейгеля прокладывается дорога через перевал Омар. Этой дороги никогда не было, была тропа. Зимой ею никогда не пользовались. Сейчас мы строим дорогу, тоннели, чтобы пользоваться этой дорогой в любое время года. Таким образом мы одновременно связываем Гейгель, как туристический центр, с будущими живописными туристическими центрами Кяльбаджара. Прокладываются другие дороги, дороги военного значения в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Их общая протяженность составляет около 700 километров, потому что дороги там, в направлении границы не было. Снег там растаял в мае. До наступления зимы, а зима наступает в октябре, до октября мы должны проложить там много дорог, и мы делаем это. Это - крупномасштабная работа. Она не очень широко освещается в печати, это естественно, но в стратегическом отношении и с точки зрения укрепления наших позиций на границе эти дороги имеют очень большое значение",- сказал Президент Ильхам Алиев.