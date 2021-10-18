https://news.day.az/officialchronicle/1393050.html Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Катара
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Катара
18 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 октября принял делегацию во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Катара, сопредседателем межправительственной комиссии Катар-Азербайджан Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре