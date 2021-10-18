Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Катара

18 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 октября принял делегацию во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Катара, сопредседателем межправительственной комиссии Катар-Азербайджан Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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