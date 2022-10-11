https://news.day.az/officialchronicle/1502537.html Президенты Азербайджана и Кыргызстана выступили с заявлениями для печати - ФОТО
Президенты Азербайджана и Кыргызстана выступили с заявлениями для печати - ФОТО
11 октября после церемонии подписания азербайджано-кыргызских документов в Бишкеке Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступили с заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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