Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в Нидерландах

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рахмана Сахиб оглу Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Нидерландах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Рахман Сахиб оглу Мустафаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана во Франции, Святом престоле и в Княжестве Монако.