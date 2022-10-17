https://news.day.az/officialchronicle/1504104.html Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в Нидерландах
Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в Нидерландах
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рахмана Сахиб оглу Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Нидерландах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Рахман Сахиб оглу Мустафаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана во Франции, Святом престоле и в Княжестве Монако.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре