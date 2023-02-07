По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направляет гуманитарную помощь в зону землетрясения в Турции
По поручению Первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, для поддержки пострадавших при разрушительном землетрясении в Турции 6 февраля, Фонд направляет в братскую страну гуманитарную помощь.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этой связи в Турцию будет отправлен спецборт, который доставит в страну различные лекарственные препараты, кислородные маски, фильтры, перевязочные материалы, шины, носилки и другое оборудование и медицинские принадлежности для пострадавших в результате этой трагедии.
Командированные в Турцию сотрудники Фонда доставят гуманитарную помощь пострадавшим в зоне, где произошло землетрясение.
Отметим, что Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в своем соболезновании в связи с этой трагедией подчеркнула, что боль турецкого народа - наша боль, а также пожелала скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.
Фонд Гейдара Алиева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ходе постигшей турецкий народ трагедии, желает выздоровления раненым.
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