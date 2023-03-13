https://news.day.az/officialchronicle/1546303.html Президент Ильхам Алиев: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент Ильхам Алиев: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
За последние двадцать лет наша экономика выросла более чем в три раза. Я думаю, что это можно считать мировым рекордом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
"И в то же время мы, основываясь на нашей стратегии сокращения прямых внешних заимствований, сократили объем внешнего долга. На 1 января 2023 года он составил менее 10 процентов ВВП. Так что это была цель, которую я поставил перед правительством несколько лет назад", - сказал глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре